Thi Ngoc Linh Le

Linh

Thi Ngoc Linh Le
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -4%
Exness-MT5Real38
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3
Прибыльных трейдов:
0 (0.00%)
Убыточных трейдов:
3 (100.00%)
Лучший трейд:
0.00 USD
Худший трейд:
-23.81 USD
Общая прибыль:
0.00 USD
Общий убыток:
-45.67 USD (181 901 pips)
Макс. серия выигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.00 USD (0)
Коэффициент Шарпа:
-1.85
Торговая активность:
38.29%
Макс. загрузка депозита:
0.91%
Последний трейд:
7 минут
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
17 минут
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
2 (66.67%)
Коротких трейдов:
1 (33.33%)
Профит фактор:
0.00
Мат. ожидание:
-15.22 USD
Средняя прибыль:
0.00 USD
Средний убыток:
-15.22 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-45.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-45.67 USD (3)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
45.67 USD
Максимальная:
45.67 USD (3.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.51% (45.67 USD)
По эквити:
2.31% (30.02 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSDm 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSDm -46
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSDm -182K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.00 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 0
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +0.00 USD
Макс. убыток в серии: -45.67 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real38" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Follow Me
Нет отзывов
2026.01.09 16:39
Share of trading days is too low
2026.01.09 16:39
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.09 15:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 15:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 15:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.09 15:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 15:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Linh
30 USD в месяц
-4%
0
0
USD
1.2K
USD
1
0%
3
0%
38%
0.00
-15.22
USD
4%
1:100
