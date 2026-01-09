- Прирост
Всего трейдов:
3
Прибыльных трейдов:
0 (0.00%)
Убыточных трейдов:
3 (100.00%)
Лучший трейд:
0.00 USD
Худший трейд:
-23.81 USD
Общая прибыль:
0.00 USD
Общий убыток:
-45.67 USD (181 901 pips)
Макс. серия выигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.00 USD (0)
Коэффициент Шарпа:
-1.85
Торговая активность:
38.29%
Макс. загрузка депозита:
0.91%
Последний трейд:
7 минут
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
17 минут
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
2 (66.67%)
Коротких трейдов:
1 (33.33%)
Профит фактор:
0.00
Мат. ожидание:
-15.22 USD
Средняя прибыль:
0.00 USD
Средний убыток:
-15.22 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-45.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-45.67 USD (3)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
45.67 USD
Максимальная:
45.67 USD (3.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.51% (45.67 USD)
По эквити:
2.31% (30.02 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSDm
|-46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSDm
|-182K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real38" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
