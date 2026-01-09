SegnaliSezioni
Thi Ngoc Linh Le

Linh

Thi Ngoc Linh Le
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 -4%
Exness-MT5Real38
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
3 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-23.81 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-45.67 USD (181 901 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-1.85
Attività di trading:
38.29%
Massimo carico di deposito:
0.91%
Ultimo trade:
38 minuti fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
2 (66.67%)
Short Trade:
1 (33.33%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-15.22 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-15.22 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-45.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-45.67 USD (3)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
45.67 USD
Massimale:
45.67 USD (3.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.51% (45.67 USD)
Per equità:
2.31% (30.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSDm 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSDm -46
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSDm -182K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -45.67 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real38" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Follow Me
Non ci sono recensioni
2026.01.09 16:39
Share of trading days is too low
2026.01.09 16:39
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.09 15:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 15:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 15:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.09 15:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 15:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
