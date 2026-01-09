- 자본
- 축소
트레이드:
2
이익 거래:
0 (0.00%)
손실 거래:
2 (100.00%)
최고의 거래:
0.00 USD
최악의 거래:
-23.81 USD
총 수익:
0.00 USD
총 손실:
-41.60 USD (168 314 pips)
연속 최대 이익:
0 (0.00 USD)
연속 최대 이익:
0.00 USD (0)
샤프 비율:
-6.60
거래 활동:
45.36%
최대 입금량:
0.91%
최근 거래:
10 분 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
23 분
회복 요인:
-1.00
롱(주식매수):
2 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
0.00
기대수익:
-20.80 USD
평균 이익:
0.00 USD
평균 손실:
-20.80 USD
연속 최대 손실:
2 (-41.60 USD)
연속 최대 손실:
-41.60 USD (2)
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
41.60 USD
최대한의:
41.60 USD (3.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.20% (41.60 USD)
자본금별:
2.31% (30.02 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSDm
|-42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSDm
|-168K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +0.00 USD
최악의 거래: -24 USD
연속 최대 이익: 0
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +0.00 USD
연속 최대 손실: -41.60 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real38"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-3%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
0
0%
2
0%
45%
0.00
-20.80
USD
USD
3%
1:100