- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
3
Negociações com lucro:
0 (0.00%)
Negociações com perda:
3 (100.00%)
Melhor negociação:
0.00 USD
Pior negociação:
-23.81 USD
Lucro bruto:
0.00 USD
Perda bruta:
-45.67 USD (181 901 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
0.00 USD (0)
Índice de Sharpe:
-1.85
Atividade de negociação:
26.47%
Depósito máximo carregado:
0.91%
Último negócio:
0 minutos atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
17 minutos
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
2 (66.67%)
Negociações curtas:
1 (33.33%)
Fator de lucro:
0.00
Valor esperado:
-15.22 USD
Lucro médio:
0.00 USD
Perda média:
-15.22 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-45.67 USD)
Máxima perda consecutiva:
-45.67 USD (3)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
45.67 USD
Máximo:
45.67 USD (3.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.51% (45.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.31% (30.02 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSDm
|-46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSDm
|-182K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +0.00 USD
Pior negociação: -24 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 0
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +0.00 USD
Máxima perda consecutiva: -45.67 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real38" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Follow Me
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-4%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
1
0%
3
0%
26%
0.00
-15.22
USD
USD
4%
1:100