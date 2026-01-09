SinaisSeções
Thi Ngoc Linh Le

Linh

Thi Ngoc Linh Le
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 -4%
Exness-MT5Real38
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3
Negociações com lucro:
0 (0.00%)
Negociações com perda:
3 (100.00%)
Melhor negociação:
0.00 USD
Pior negociação:
-23.81 USD
Lucro bruto:
0.00 USD
Perda bruta:
-45.67 USD (181 901 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
0.00 USD (0)
Índice de Sharpe:
-1.85
Atividade de negociação:
26.47%
Depósito máximo carregado:
0.91%
Último negócio:
0 minutos atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
17 minutos
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
2 (66.67%)
Negociações curtas:
1 (33.33%)
Fator de lucro:
0.00
Valor esperado:
-15.22 USD
Lucro médio:
0.00 USD
Perda média:
-15.22 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-45.67 USD)
Máxima perda consecutiva:
-45.67 USD (3)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
45.67 USD
Máximo:
45.67 USD (3.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.51% (45.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.31% (30.02 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSDm 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSDm -46
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSDm -182K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.00 USD
Pior negociação: -24 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 0
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +0.00 USD
Máxima perda consecutiva: -45.67 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real38" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Follow Me
Sem comentários
2026.01.09 16:39
Share of trading days is too low
2026.01.09 16:39
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.09 15:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 15:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 15:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.09 15:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 15:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
