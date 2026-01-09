シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Linh
Thi Ngoc Linh Le

Linh

Thi Ngoc Linh Le
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 -4%
Exness-MT5Real38
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3
利益トレード:
0 (0.00%)
損失トレード:
3 (100.00%)
ベストトレード:
0.00 USD
最悪のトレード:
-23.81 USD
総利益:
0.00 USD
総損失:
-45.67 USD (181 901 pips)
最大連続の勝ち:
0 (0.00 USD)
最大連続利益:
0.00 USD (0)
シャープレシオ:
-1.85
取引アクティビティ:
38.29%
最大入金額:
0.91%
最近のトレード:
2 分前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
17 分
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
2 (66.67%)
短いトレード:
1 (33.33%)
プロフィットファクター:
0.00
期待されたペイオフ:
-15.22 USD
平均利益:
0.00 USD
平均損失:
-15.22 USD
最大連続の負け:
3 (-45.67 USD)
最大連続損失:
-45.67 USD (3)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
45.67 USD
最大の:
45.67 USD (3.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.51% (45.67 USD)
エクイティによる:
2.31% (30.02 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSDm 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSDm -46
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSDm -182K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +0.00 USD
最悪のトレード: -24 USD
最大連続の勝ち: 0
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +0.00 USD
最大連続損失: -45.67 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real38"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Follow Me
レビューなし
2026.01.09 16:39
Share of trading days is too low
2026.01.09 16:39
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.09 15:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 15:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 15:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.09 15:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 15:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください