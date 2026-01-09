- 成長
トレード:
3
利益トレード:
0 (0.00%)
損失トレード:
3 (100.00%)
ベストトレード:
0.00 USD
最悪のトレード:
-23.81 USD
総利益:
0.00 USD
総損失:
-45.67 USD (181 901 pips)
最大連続の勝ち:
0 (0.00 USD)
最大連続利益:
0.00 USD (0)
シャープレシオ:
-1.85
取引アクティビティ:
38.29%
最大入金額:
0.91%
最近のトレード:
2 分前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
17 分
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
2 (66.67%)
短いトレード:
1 (33.33%)
プロフィットファクター:
0.00
期待されたペイオフ:
-15.22 USD
平均利益:
0.00 USD
平均損失:
-15.22 USD
最大連続の負け:
3 (-45.67 USD)
最大連続損失:
-45.67 USD (3)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
45.67 USD
最大の:
45.67 USD (3.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.51% (45.67 USD)
エクイティによる:
2.31% (30.02 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSDm
|-46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSDm
|-182K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real38"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
