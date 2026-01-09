信号部分
Thi Ngoc Linh Le

Linh

Thi Ngoc Linh Le
0条评论
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 -4%
Exness-MT5Real38
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
3
盈利交易:
0 (0.00%)
亏损交易:
3 (100.00%)
最好交易:
0.00 USD
最差交易:
-23.81 USD
毛利:
0.00 USD
毛利亏损:
-45.67 USD (181 901 pips)
最大连续赢利:
0 (0.00 USD)
最大连续盈利:
0.00 USD (0)
夏普比率:
-1.85
交易活动:
26.47%
最大入金加载:
0.91%
最近交易:
4 几分钟前
每周交易:
4
平均持有时间:
17 分钟
采收率:
-1.00
长期交易:
2 (66.67%)
短期交易:
1 (33.33%)
利润因子:
0.00
预期回报:
-15.22 USD
平均利润:
0.00 USD
平均损失:
-15.22 USD
最大连续失误:
3 (-45.67 USD)
最大连续亏损:
-45.67 USD (3)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
45.67 USD
最大值:
45.67 USD (3.51%)
相对跌幅:
结余:
3.51% (45.67 USD)
净值:
2.31% (30.02 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSDm 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSDm -46
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSDm -182K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +0.00 USD
最差交易: -24 USD
最大连续赢利: 0
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +0.00 USD
最大连续亏损: -45.67 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real38 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Follow Me
没有评论
2026.01.09 16:39
Share of trading days is too low
2026.01.09 16:39
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.09 15:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 15:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 15:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.09 15:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 15:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
