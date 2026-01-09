- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
7 (87.50%)
Убыточных трейдов:
1 (12.50%)
Лучший трейд:
70.40 USD
Худший трейд:
-57.20 USD
Общая прибыль:
200.77 USD (1 935 pips)
Общий убыток:
-62.24 USD (568 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (200.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
200.77 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.49
Торговая активность:
1.66%
Макс. загрузка депозита:
45.43%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
2.40
Длинных трейдов:
8 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
3.23
Мат. ожидание:
17.32 USD
Средняя прибыль:
28.68 USD
Средний убыток:
-62.24 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-57.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-57.20 USD (1)
Прирост в месяц:
1.39%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
57.80 USD
Максимальная:
57.80 USD (0.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.01% (1.10 USD)
По эквити:
0.21% (21.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|USDCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|122
|USDCHF
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.3K
|USDCHF
|18
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +70.40 USD
Худший трейд: -57 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +200.77 USD
Макс. убыток в серии: -57.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EquityEdge-Trade" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
FUNDED.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
0%
8
87%
2%
3.22
17.32
USD
USD
0%
1:100