- 자본
- 축소
트레이드:
8
이익 거래:
7 (87.50%)
손실 거래:
1 (12.50%)
최고의 거래:
70.40 USD
최악의 거래:
-57.20 USD
총 수익:
200.77 USD (1 935 pips)
총 손실:
-62.24 USD (568 pips)
연속 최대 이익:
7 (200.77 USD)
연속 최대 이익:
200.77 USD (7)
샤프 비율:
0.49
거래 활동:
1.66%
최대 입금량:
45.43%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
6 분
회복 요인:
2.40
롱(주식매수):
8 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
3.23
기대수익:
17.32 USD
평균 이익:
28.68 USD
평균 손실:
-62.24 USD
연속 최대 손실:
1 (-57.20 USD)
연속 최대 손실:
-57.20 USD (1)
월별 성장률:
1.39%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
57.80 USD
최대한의:
57.80 USD (0.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.01% (1.10 USD)
자본금별:
0.21% (21.40 USD)
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "EquityEdge-Trade"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
