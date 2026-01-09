- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
7 (87.50%)
Negociações com perda:
1 (12.50%)
Melhor negociação:
70.40 USD
Pior negociação:
-57.20 USD
Lucro bruto:
200.77 USD (1 935 pips)
Perda bruta:
-62.24 USD (568 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (200.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
200.77 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.49
Atividade de negociação:
1.66%
Depósito máximo carregado:
45.43%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
6 minutos
Fator de recuperação:
2.40
Negociações longas:
8 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
3.23
Valor esperado:
17.32 USD
Lucro médio:
28.68 USD
Perda média:
-62.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-57.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-57.20 USD (1)
Crescimento mensal:
1.39%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
57.80 USD
Máximo:
57.80 USD (0.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.01% (1.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.21% (21.40 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|USDCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|122
|USDCHF
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|1.3K
|USDCHF
|18
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +70.40 USD
Pior negociação: -57 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +200.77 USD
Máxima perda consecutiva: -57.20 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EquityEdge-Trade" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
FUNDED.
Sem comentários
