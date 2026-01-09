- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
7 (87.50%)
損失トレード:
1 (12.50%)
ベストトレード:
70.40 USD
最悪のトレード:
-57.20 USD
総利益:
200.77 USD (1 935 pips)
総損失:
-62.24 USD (568 pips)
最大連続の勝ち:
7 (200.77 USD)
最大連続利益:
200.77 USD (7)
シャープレシオ:
0.49
取引アクティビティ:
1.66%
最大入金額:
45.43%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
6 分
リカバリーファクター:
2.40
長いトレード:
8 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
3.23
期待されたペイオフ:
17.32 USD
平均利益:
28.68 USD
平均損失:
-62.24 USD
最大連続の負け:
1 (-57.20 USD)
最大連続損失:
-57.20 USD (1)
月間成長:
1.39%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
57.80 USD
最大の:
57.80 USD (0.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.01% (1.10 USD)
エクイティによる:
0.21% (21.40 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|USDCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|122
|USDCHF
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|1.3K
|USDCHF
|18
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +70.40 USD
最悪のトレード: -57 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +200.77 USD
最大連続損失: -57.20 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EquityEdge-Trade"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
FUNDED.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
1%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
0%
8
87%
2%
3.22
17.32
USD
USD
0%
1:100