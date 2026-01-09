- 成长
交易:
8
盈利交易:
7 (87.50%)
亏损交易:
1 (12.50%)
最好交易:
70.40 USD
最差交易:
-57.20 USD
毛利:
200.77 USD (1 935 pips)
毛利亏损:
-62.24 USD (568 pips)
最大连续赢利:
7 (200.77 USD)
最大连续盈利:
200.77 USD (7)
夏普比率:
0.49
交易活动:
1.66%
最大入金加载:
45.43%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
6 分钟
采收率:
2.40
长期交易:
8 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
3.23
预期回报:
17.32 USD
平均利润:
28.68 USD
平均损失:
-62.24 USD
最大连续失误:
1 (-57.20 USD)
最大连续亏损:
-57.20 USD (1)
每月增长:
1.39%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
57.80 USD
最大值:
57.80 USD (0.58%)
相对跌幅:
结余:
0.01% (1.10 USD)
净值:
0.21% (21.40 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|USDCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|122
|USDCHF
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1.3K
|USDCHF
|18
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +70.40 USD
最差交易: -57 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +200.77 USD
最大连续亏损: -57.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EquityEdge-Trade 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
FUNDED.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
0%
8
87%
2%
3.22
17.32
USD
USD
0%
1:100