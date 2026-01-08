- Прирост
Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
16 (76.19%)
Убыточных трейдов:
5 (23.81%)
Лучший трейд:
59.92 USD
Худший трейд:
-30.07 USD
Общая прибыль:
195.02 USD (6 223 pips)
Общий убыток:
-79.22 USD (2 196 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (104.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
104.72 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
3.02%
Макс. загрузка депозита:
3.08%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
19 минут
Фактор восстановления:
1.48
Длинных трейдов:
6 (28.57%)
Коротких трейдов:
15 (71.43%)
Профит фактор:
2.46
Мат. ожидание:
5.51 USD
Средняя прибыль:
12.19 USD
Средний убыток:
-15.84 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-78.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-78.28 USD (4)
Прирост в месяц:
3.86%
Алготрейдинг:
57%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
18.36 USD
Максимальная:
78.28 USD (2.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.56% (78.28 USD)
По эквити:
1.28% (38.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|19
|GBPUSDr
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDr
|86
|GBPUSDr
|30
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDr
|3.9K
|GBPUSDr
|117
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsGlobal-Live8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
