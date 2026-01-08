- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
21
盈利交易:
16 (76.19%)
亏损交易:
5 (23.81%)
最好交易:
59.92 USD
最差交易:
-30.07 USD
毛利:
195.02 USD (6 223 pips)
毛利亏损:
-79.22 USD (2 196 pips)
最大连续赢利:
10 (104.72 USD)
最大连续盈利:
104.72 USD (10)
夏普比率:
0.31
交易活动:
3.02%
最大入金加载:
3.08%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
19 分钟
采收率:
1.48
长期交易:
6 (28.57%)
短期交易:
15 (71.43%)
利润因子:
2.46
预期回报:
5.51 USD
平均利润:
12.19 USD
平均损失:
-15.84 USD
最大连续失误:
4 (-78.28 USD)
最大连续亏损:
-78.28 USD (4)
每月增长:
3.86%
算法交易:
57%
结余跌幅:
绝对:
18.36 USD
最大值:
78.28 USD (2.56%)
相对跌幅:
结余:
2.56% (78.28 USD)
净值:
1.28% (38.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|19
|GBPUSDr
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDr
|86
|GBPUSDr
|30
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDr
|3.9K
|GBPUSDr
|117
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +59.92 USD
最差交易: -30 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +104.72 USD
最大连续亏损: -78.28 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsGlobal-Live8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
每月50 USD
4%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
1
57%
21
76%
3%
2.46
5.51
USD
USD
3%
1:500