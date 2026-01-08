- 자본
트레이드:
21
이익 거래:
16 (76.19%)
손실 거래:
5 (23.81%)
최고의 거래:
59.92 USD
최악의 거래:
-30.07 USD
총 수익:
195.02 USD (6 223 pips)
총 손실:
-79.22 USD (2 196 pips)
연속 최대 이익:
10 (104.72 USD)
연속 최대 이익:
104.72 USD (10)
샤프 비율:
0.31
거래 활동:
3.02%
최대 입금량:
3.08%
최근 거래:
7 분 전
주별 거래 수:
24
평균 유지 시간:
19 분
회복 요인:
1.48
롱(주식매수):
6 (28.57%)
숏(주식차입매도):
15 (71.43%)
수익 요인:
2.46
기대수익:
5.51 USD
평균 이익:
12.19 USD
평균 손실:
-15.84 USD
연속 최대 손실:
4 (-78.28 USD)
연속 최대 손실:
-78.28 USD (4)
월별 성장률:
3.86%
Algo 트레이딩:
50%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
18.36 USD
최대한의:
78.28 USD (2.56%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.56% (78.28 USD)
자본금별:
1.28% (38.60 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|19
|GBPUSDr
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDr
|86
|GBPUSDr
|30
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDr
|3.9K
|GBPUSDr
|117
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsGlobal-Live8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
