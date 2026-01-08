- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
21
Negociações com lucro:
16 (76.19%)
Negociações com perda:
5 (23.81%)
Melhor negociação:
59.92 USD
Pior negociação:
-30.07 USD
Lucro bruto:
195.02 USD (6 223 pips)
Perda bruta:
-79.22 USD (2 196 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (104.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
104.72 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
3.02%
Depósito máximo carregado:
3.08%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
19 minutos
Fator de recuperação:
1.48
Negociações longas:
6 (28.57%)
Negociações curtas:
15 (71.43%)
Fator de lucro:
2.46
Valor esperado:
5.51 USD
Lucro médio:
12.19 USD
Perda média:
-15.84 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-78.28 USD)
Máxima perda consecutiva:
-78.28 USD (4)
Crescimento mensal:
3.86%
Algotrading:
57%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
18.36 USD
Máximo:
78.28 USD (2.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.56% (78.28 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.28% (38.60 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|19
|GBPUSDr
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDr
|86
|GBPUSDr
|30
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDr
|3.9K
|GBPUSDr
|117
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +59.92 USD
Pior negociação: -30 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +104.72 USD
Máxima perda consecutiva: -78.28 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsGlobal-Live8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
4%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
1
57%
21
76%
3%
2.46
5.51
USD
USD
3%
1:500