- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
21
利益トレード:
16 (76.19%)
損失トレード:
5 (23.81%)
ベストトレード:
59.92 USD
最悪のトレード:
-30.07 USD
総利益:
195.02 USD (6 223 pips)
総損失:
-79.22 USD (2 196 pips)
最大連続の勝ち:
10 (104.72 USD)
最大連続利益:
104.72 USD (10)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
3.02%
最大入金額:
3.08%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
19 分
リカバリーファクター:
1.48
長いトレード:
6 (28.57%)
短いトレード:
15 (71.43%)
プロフィットファクター:
2.46
期待されたペイオフ:
5.51 USD
平均利益:
12.19 USD
平均損失:
-15.84 USD
最大連続の負け:
4 (-78.28 USD)
最大連続損失:
-78.28 USD (4)
月間成長:
3.86%
アルゴリズム取引:
57%
残高によるドローダウン:
絶対:
18.36 USD
最大の:
78.28 USD (2.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.56% (78.28 USD)
エクイティによる:
1.28% (38.60 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|19
|GBPUSDr
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDr
|86
|GBPUSDr
|30
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDr
|3.9K
|GBPUSDr
|117
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsGlobal-Live8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
4%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
1
57%
21
76%
3%
2.46
5.51
USD
USD
3%
1:500