Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
4 (44.44%)
Убыточных трейдов:
5 (55.56%)
Лучший трейд:
40.12 USD
Худший трейд:
-38.48 USD
Общая прибыль:
153.20 USD (7 659 pips)
Общий убыток:
-136.74 USD (6 835 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (113.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
113.12 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
86.71%
Макс. загрузка депозита:
58.64%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
0.19
Длинных трейдов:
3 (33.33%)
Коротких трейдов:
6 (66.67%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
1.83 USD
Средняя прибыль:
38.30 USD
Средний убыток:
-27.35 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-87.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-87.24 USD (3)
Прирост в месяц:
5.11%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
47.16 USD
Максимальная:
87.24 USD (24.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.10% (87.24 USD)
По эквити:
9.19% (35.66 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|NAS100
|4
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|81
|NAS100
|-64
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|4K
|NAS100
|-3.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Лучший трейд: +40.12 USD
Худший трейд: -38 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +113.12 USD
Макс. убыток в серии: -87.24 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.51 × 434
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|3.63 × 19
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
Exness-MT5Real24
|7.45 × 22
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
Used proper money management
Нет отзывов
