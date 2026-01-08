СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / TRADER LEGACY
Nyoman Astika

TRADER LEGACY

Nyoman Astika
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 32 USD в месяц
прирост с 2026 5%
OctaFX-Real2
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
4 (44.44%)
Убыточных трейдов:
5 (55.56%)
Лучший трейд:
40.12 USD
Худший трейд:
-38.48 USD
Общая прибыль:
153.20 USD (7 659 pips)
Общий убыток:
-136.74 USD (6 835 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (113.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
113.12 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
86.71%
Макс. загрузка депозита:
58.64%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
0.19
Длинных трейдов:
3 (33.33%)
Коротких трейдов:
6 (66.67%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
1.83 USD
Средняя прибыль:
38.30 USD
Средний убыток:
-27.35 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-87.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-87.24 USD (3)
Прирост в месяц:
5.11%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
47.16 USD
Максимальная:
87.24 USD (24.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.10% (87.24 USD)
По эквити:
9.19% (35.66 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 5
NAS100 4
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 81
NAS100 -64
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 4K
NAS100 -3.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +40.12 USD
Худший трейд: -38 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +113.12 USD
Макс. убыток в серии: -87.24 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.19 × 479
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real2
1.51 × 434
ICMarketsSC-MT5-4
1.55 × 53
Alpari-MT5
1.80 × 284
OctaFX-Real
2.04 × 113
FusionMarkets-Live
2.45 × 83
ICMarketsSC-MT5
3.18 × 100
CapitalPointTrading-MT5-4
3.63 × 19
ZeroMarkets-Live
5.59 × 310
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
XMTrading-MT5 3
6.39 × 292
FBS-Real
7.25 × 4
Exness-MT5Real24
7.45 × 22
RoboForex-Pro
8.37 × 486
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
14.72 × 318
Used proper money management 
Нет отзывов
2026.01.14 12:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 11:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 22:43
Share of trading days is too low
2026.01.09 22:43
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.08 06:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 06:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 21:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 21:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 21:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
