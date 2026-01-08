- Wachstum
Trades insgesamt:
9
Gewinntrades:
4 (44.44%)
Verlusttrades:
5 (55.56%)
Bester Trade:
40.12 USD
Schlechtester Trade:
-38.48 USD
Bruttoprofit:
153.20 USD (7 659 pips)
Bruttoverlust:
-136.74 USD (6 835 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (113.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
113.12 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
86.71%
Max deposit load:
58.64%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
0.19
Long-Positionen:
3 (33.33%)
Short-Positionen:
6 (66.67%)
Profit-Faktor:
1.12
Mathematische Gewinnerwartung:
1.83 USD
Durchschnittlicher Profit:
38.30 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-27.35 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-87.24 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-87.24 USD (3)
Wachstum pro Monat :
5.11%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
47.16 USD
Maximaler:
87.24 USD (24.10%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.10% (87.24 USD)
Kapital:
9.19% (35.66 USD)
|XAUUSD
|5
|NAS100
|4
|XAUUSD
|81
|NAS100
|-64
|XAUUSD
|4K
|NAS100
|-3.2K
Bester Trade: +40.12 USD
Schlechtester Trade: -38 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +113.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -87.24 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.51 × 434
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|3.63 × 19
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
Exness-MT5Real24
|7.45 × 22
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
Used proper money management
Keine Bewertungen
