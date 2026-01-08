SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / TRADER LEGACY
Nyoman Astika

TRADER LEGACY

Nyoman Astika
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 32 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 5%
OctaFX-Real2
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
9
Gewinntrades:
4 (44.44%)
Verlusttrades:
5 (55.56%)
Bester Trade:
40.12 USD
Schlechtester Trade:
-38.48 USD
Bruttoprofit:
153.20 USD (7 659 pips)
Bruttoverlust:
-136.74 USD (6 835 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (113.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
113.12 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
86.71%
Max deposit load:
58.64%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
0.19
Long-Positionen:
3 (33.33%)
Short-Positionen:
6 (66.67%)
Profit-Faktor:
1.12
Mathematische Gewinnerwartung:
1.83 USD
Durchschnittlicher Profit:
38.30 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-27.35 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-87.24 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-87.24 USD (3)
Wachstum pro Monat :
5.11%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
47.16 USD
Maximaler:
87.24 USD (24.10%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.10% (87.24 USD)
Kapital:
9.19% (35.66 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 5
NAS100 4
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 81
NAS100 -64
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 4K
NAS100 -3.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +40.12 USD
Schlechtester Trade: -38 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +113.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -87.24 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.19 × 479
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real2
1.51 × 434
ICMarketsSC-MT5-4
1.55 × 53
Alpari-MT5
1.80 × 284
OctaFX-Real
2.04 × 113
FusionMarkets-Live
2.45 × 83
ICMarketsSC-MT5
3.18 × 100
CapitalPointTrading-MT5-4
3.63 × 19
ZeroMarkets-Live
5.59 × 310
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
XMTrading-MT5 3
6.39 × 292
FBS-Real
7.25 × 4
Exness-MT5Real24
7.45 × 22
RoboForex-Pro
8.37 × 486
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
14.72 × 318
Used proper money management 
Keine Bewertungen
2026.01.14 12:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 11:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 22:43
Share of trading days is too low
2026.01.09 22:43
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.08 06:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 06:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 21:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 21:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 21:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
TRADER LEGACY
32 USD pro Monat
5%
0
0
USD
338
USD
1
0%
9
44%
87%
1.12
1.83
USD
24%
1:200
