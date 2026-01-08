- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
4 (44.44%)
Loss Trade:
5 (55.56%)
Best Trade:
40.12 USD
Worst Trade:
-38.48 USD
Profitto lordo:
153.20 USD (7 659 pips)
Perdita lorda:
-136.74 USD (6 835 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (113.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
113.12 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
86.71%
Massimo carico di deposito:
58.64%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
0.19
Long Trade:
3 (33.33%)
Short Trade:
6 (66.67%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
1.83 USD
Profitto medio:
38.30 USD
Perdita media:
-27.35 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-87.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-87.24 USD (3)
Crescita mensile:
5.11%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
47.16 USD
Massimale:
87.24 USD (24.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.10% (87.24 USD)
Per equità:
9.19% (35.66 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|NAS100
|4
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|81
|NAS100
|-64
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4K
|NAS100
|-3.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +40.12 USD
Worst Trade: -38 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +113.12 USD
Massima perdita consecutiva: -87.24 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.51 × 434
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|3.63 × 19
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
Exness-MT5Real24
|7.45 × 22
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
Used proper money management
Non ci sono recensioni
