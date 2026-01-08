- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
11
Transacciones Rentables:
4 (36.36%)
Transacciones Irrentables:
7 (63.64%)
Mejor transacción:
40.12 USD
Peor transacción:
-38.48 USD
Beneficio Bruto:
153.20 USD (7 659 pips)
Pérdidas Brutas:
-189.58 USD (9 476 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (113.12 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
113.12 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Actividad comercial:
87.82%
Carga máxima del depósito:
58.64%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
-0.36
Transacciones Largas:
3 (27.27%)
Transacciones Cortas:
8 (72.73%)
Factor de Beneficio:
0.81
Beneficio Esperado:
-3.31 USD
Beneficio medio:
38.30 USD
Pérdidas medias:
-27.08 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-102.34 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-102.34 USD (4)
Crecimiento al mes:
-11.30%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
47.16 USD
Máxima:
102.34 USD (26.38%)
Reducción relativa:
De balance:
26.38% (102.34 USD)
De fondos:
9.19% (35.66 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|NAS100
|5
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|61
|NAS100
|-98
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|3.1K
|NAS100
|-4.9K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +40.12 USD
Peor transacción: -38 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +113.12 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -102.34 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.51 × 434
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|3.63 × 19
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
Exness-MT5Real24
|7.45 × 22
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
Used proper money management
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
32 USD al mes
-11%
0
0
USD
USD
286
USD
USD
1
0%
11
36%
88%
0.80
-3.31
USD
USD
26%
1:200