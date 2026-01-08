- Crescimento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
4 (44.44%)
Negociações com perda:
5 (55.56%)
Melhor negociação:
40.12 USD
Pior negociação:
-38.48 USD
Lucro bruto:
153.20 USD (7 659 pips)
Perda bruta:
-136.74 USD (6 835 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (113.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
113.12 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
86.71%
Depósito máximo carregado:
58.64%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
0.19
Negociações longas:
3 (33.33%)
Negociações curtas:
6 (66.67%)
Fator de lucro:
1.12
Valor esperado:
1.83 USD
Lucro médio:
38.30 USD
Perda média:
-27.35 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-87.24 USD)
Máxima perda consecutiva:
-87.24 USD (3)
Crescimento mensal:
5.11%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
47.16 USD
Máximo:
87.24 USD (24.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.10% (87.24 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.19% (35.66 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|NAS100
|4
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|81
|NAS100
|-64
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|4K
|NAS100
|-3.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +40.12 USD
Pior negociação: -38 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +113.12 USD
Máxima perda consecutiva: -87.24 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
Tickmill-Live
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
OctaFX-Real2
|1.51 × 434
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
Alpari-MT5
|1.80 × 284
OctaFX-Real
|2.04 × 113
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
CapitalPointTrading-MT5-4
|3.63 × 19
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
FBS-Real
|7.25 × 4
Exness-MT5Real24
|7.45 × 22
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
Deriv-Server
|10.67 × 6
FXGT-Live
|14.72 × 318
Used proper money management
Sem comentários
