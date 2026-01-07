СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / NZDUSD All 5 Strategies
Damiem Marchand De Campos

NZDUSD All 5 Strategies

Damiem Marchand De Campos
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
0%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2
Прибыльных трейдов:
2 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
4.30 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
8.59 USD (292 pips)
Общий убыток:
-0.22 USD
Макс. серия выигрышей:
2 (8.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
8.59 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
46.07
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
76.09
Длинных трейдов:
1 (50.00%)
Коротких трейдов:
1 (50.00%)
Профит фактор:
39.05
Мат. ожидание:
4.30 USD
Средняя прибыль:
4.30 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
8.37%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.11 USD
Максимальная:
0.11 USD (0.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDUSD 2
1 2
1 2
1 2
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDUSD 292
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.30 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +8.59 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.07 14:53
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 14.29% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 14:53
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.07 14:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 14:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
