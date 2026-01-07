- Crescimento
Negociações:
2
Negociações com lucro:
2 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
4.30 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
8.59 USD (292 pips)
Perda bruta:
-0.22 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (8.59 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8.59 USD (2)
Índice de Sharpe:
46.07
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
76.09
Negociações longas:
1 (50.00%)
Negociações curtas:
1 (50.00%)
Fator de lucro:
39.05
Valor esperado:
4.30 USD
Lucro médio:
4.30 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
8.37%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.11 USD
Máximo:
0.11 USD (0.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|2
|
|
|
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDUSD
|8
|
|
|
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDUSD
|292
|
|
|
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4.30 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +8.59 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
