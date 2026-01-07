- 자본
- 축소
트레이드:
2
이익 거래:
2 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
4.30 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
8.59 USD (292 pips)
총 손실:
-0.22 USD
연속 최대 이익:
2 (8.59 USD)
샤프 비율:
46.07
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
76.09
롱(주식매수):
1 (50.00%)
숏(주식차입매도):
1 (50.00%)
수익 요인:
39.05
기대수익:
4.30 USD
평균 이익:
4.30 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
8.37%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.11 USD
최대한의:
0.11 USD (0.11%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NZDUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NZDUSD
|292
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4.30 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +8.59 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CapitalPointTrading-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
