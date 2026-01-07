시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / NZDUSD All 5 Strategies
Damiem Marchand De Campos

NZDUSD All 5 Strategies

Damiem Marchand De Campos
0 리뷰
2
0 / 0 USD
0%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2
이익 거래:
2 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
4.30 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
8.59 USD (292 pips)
총 손실:
-0.22 USD
연속 최대 이익:
2 (8.59 USD)
연속 최대 이익:
8.59 USD (2)
샤프 비율:
46.07
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
76.09
롱(주식매수):
1 (50.00%)
숏(주식차입매도):
1 (50.00%)
수익 요인:
39.05
기대수익:
4.30 USD
평균 이익:
4.30 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
8.37%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.11 USD
최대한의:
0.11 USD (0.11%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
NZDUSD 2
1 2
1 2
1 2
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
NZDUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
NZDUSD 292
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +4.30 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +8.59 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CapitalPointTrading-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.07 14:53
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 14.29% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 14:53
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.07 14:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 14:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
