Trades insgesamt:
2
Gewinntrades:
2 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
4.30 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
8.59 USD (292 pips)
Bruttoverlust:
-0.22 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (8.59 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
8.59 USD (2)
Sharpe Ratio:
46.07
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
76.09
Long-Positionen:
1 (50.00%)
Short-Positionen:
1 (50.00%)
Profit-Faktor:
39.05
Mathematische Gewinnerwartung:
4.30 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.30 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
8.37%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.11 USD
Maximaler:
0.11 USD (0.11%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NZDUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NZDUSD
|292
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +4.30 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +8.59 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
