交易:
2
盈利交易:
2 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
4.30 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
8.59 USD (292 pips)
毛利亏损:
-0.22 USD
最大连续赢利:
2 (8.59 USD)
最大连续盈利:
8.59 USD (2)
夏普比率:
46.07
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
12 小时
采收率:
76.09
长期交易:
1 (50.00%)
短期交易:
1 (50.00%)
利润因子:
39.05
预期回报:
4.30 USD
平均利润:
4.30 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
8.37%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.11 USD
最大值:
0.11 USD (0.11%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDUSD
|292
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.30 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +8.59 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
