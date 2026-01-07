СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Forever Forex
Kok Hing Lin

Forever Forex

Kok Hing Lin
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 1%
ACYSecurities-Live
1:20
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
34
Прибыльных трейдов:
20 (58.82%)
Убыточных трейдов:
14 (41.18%)
Лучший трейд:
54.08 AUD
Худший трейд:
-44.71 AUD
Общая прибыль:
203.15 AUD (13 670 pips)
Общий убыток:
-136.91 AUD (9 099 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (134.28 AUD)
Макс. прибыль в серии:
134.28 AUD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
95.02%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.68
Длинных трейдов:
9 (26.47%)
Коротких трейдов:
25 (73.53%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
1.95 AUD
Средняя прибыль:
10.16 AUD
Средний убыток:
-9.78 AUD
Макс. серия проигрышей:
10 (-97.28 AUD)
Макс. убыток в серии:
-97.28 AUD (10)
Прирост в месяц:
0.95%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
67.68 AUD
Максимальная:
97.61 AUD (9.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.47% (97.58 AUD)
По эквити:
3.73% (89.96 AUD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDzero 27
XAGUSDzero 7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDzero 80
XAGUSDzero -30
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDzero 7.2K
XAGUSDzero -2.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +54.08 AUD
Худший трейд: -45 AUD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +134.28 AUD
Макс. убыток в серии: -97.28 AUD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ACYSecurities-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.07 07:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 05:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 05:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Forever Forex
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
2.4K
AUD
1
0%
34
58%
100%
1.48
1.95
AUD
9%
1:20
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.