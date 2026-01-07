- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
34
Прибыльных трейдов:
20 (58.82%)
Убыточных трейдов:
14 (41.18%)
Лучший трейд:
54.08 AUD
Худший трейд:
-44.71 AUD
Общая прибыль:
203.15 AUD (13 670 pips)
Общий убыток:
-136.91 AUD (9 099 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (134.28 AUD)
Макс. прибыль в серии:
134.28 AUD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
95.02%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.68
Длинных трейдов:
9 (26.47%)
Коротких трейдов:
25 (73.53%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
1.95 AUD
Средняя прибыль:
10.16 AUD
Средний убыток:
-9.78 AUD
Макс. серия проигрышей:
10 (-97.28 AUD)
Макс. убыток в серии:
-97.28 AUD (10)
Прирост в месяц:
0.95%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
67.68 AUD
Максимальная:
97.61 AUD (9.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.47% (97.58 AUD)
По эквити:
3.73% (89.96 AUD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDzero
|27
|XAGUSDzero
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDzero
|80
|XAGUSDzero
|-30
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDzero
|7.2K
|XAGUSDzero
|-2.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +54.08 AUD
Худший трейд: -45 AUD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +134.28 AUD
Макс. убыток в серии: -97.28 AUD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ACYSecurities-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
2.4K
AUD
AUD
1
0%
34
58%
100%
1.48
1.95
AUD
AUD
9%
1:20