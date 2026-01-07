SignaleKategorien
Kok Hing Lin

Forever Forex

Kok Hing Lin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 1%
ACYSecurities-Live
1:20
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
34
Gewinntrades:
20 (58.82%)
Verlusttrades:
14 (41.18%)
Bester Trade:
54.08 AUD
Schlechtester Trade:
-44.71 AUD
Bruttoprofit:
203.15 AUD (13 670 pips)
Bruttoverlust:
-136.91 AUD (9 099 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (134.28 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
134.28 AUD (12)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
95.02%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
36
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.68
Long-Positionen:
9 (26.47%)
Short-Positionen:
25 (73.53%)
Profit-Faktor:
1.48
Mathematische Gewinnerwartung:
1.95 AUD
Durchschnittlicher Profit:
10.16 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.78 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-97.28 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-97.28 AUD (10)
Wachstum pro Monat :
0.95%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
67.68 AUD
Maximaler:
97.61 AUD (9.48%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.47% (97.58 AUD)
Kapital:
3.73% (89.96 AUD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDzero 27
XAGUSDzero 7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDzero 80
XAGUSDzero -30
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDzero 7.2K
XAGUSDzero -2.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +54.08 AUD
Schlechtester Trade: -45 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +134.28 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -97.28 AUD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ACYSecurities-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.07 07:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 05:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 05:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
