- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
34
盈利交易:
20 (58.82%)
亏损交易:
14 (41.18%)
最好交易:
54.08 AUD
最差交易:
-44.71 AUD
毛利:
203.15 AUD (13 670 pips)
毛利亏损:
-136.91 AUD (9 099 pips)
最大连续赢利:
12 (134.28 AUD)
最大连续盈利:
134.28 AUD (12)
夏普比率:
0.12
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
95.02%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
36
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.68
长期交易:
9 (26.47%)
短期交易:
25 (73.53%)
利润因子:
1.48
预期回报:
1.95 AUD
平均利润:
10.16 AUD
平均损失:
-9.78 AUD
最大连续失误:
10 (-97.28 AUD)
最大连续亏损:
-97.28 AUD (10)
每月增长:
0.95%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
67.68 AUD
最大值:
97.61 AUD (9.48%)
相对跌幅:
结余:
9.47% (97.58 AUD)
净值:
3.73% (89.96 AUD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDzero
|27
|XAGUSDzero
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDzero
|80
|XAGUSDzero
|-30
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDzero
|7.2K
|XAGUSDzero
|-2.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +54.08 AUD
最差交易: -45 AUD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +134.28 AUD
最大连续亏损: -97.28 AUD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ACYSecurities-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1%
0
0
USD
USD
2.4K
AUD
AUD
1
0%
34
58%
100%
1.48
1.95
AUD
AUD
9%
1:20