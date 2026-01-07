- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
34
Negociações com lucro:
20 (58.82%)
Negociações com perda:
14 (41.18%)
Melhor negociação:
54.08 AUD
Pior negociação:
-44.71 AUD
Lucro bruto:
203.15 AUD (13 670 pips)
Perda bruta:
-136.91 AUD (9 099 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (134.28 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
134.28 AUD (12)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
95.02%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
36
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.68
Negociações longas:
9 (26.47%)
Negociações curtas:
25 (73.53%)
Fator de lucro:
1.48
Valor esperado:
1.95 AUD
Lucro médio:
10.16 AUD
Perda média:
-9.78 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-97.28 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-97.28 AUD (10)
Crescimento mensal:
0.95%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
67.68 AUD
Máximo:
97.61 AUD (9.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.47% (97.58 AUD)
Pelo Capital Líquido:
3.73% (89.96 AUD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDzero
|27
|XAGUSDzero
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDzero
|80
|XAGUSDzero
|-30
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDzero
|7.2K
|XAGUSDzero
|-2.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ACYSecurities-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
