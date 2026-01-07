- 자본
- 축소
트레이드:
34
이익 거래:
20 (58.82%)
손실 거래:
14 (41.18%)
최고의 거래:
54.08 AUD
최악의 거래:
-44.71 AUD
총 수익:
203.15 AUD (13 670 pips)
총 손실:
-136.91 AUD (9 099 pips)
연속 최대 이익:
12 (134.28 AUD)
연속 최대 이익:
134.28 AUD (12)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
95.02%
최근 거래:
5 분 전
주별 거래 수:
38
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
0.68
롱(주식매수):
9 (26.47%)
숏(주식차입매도):
25 (73.53%)
수익 요인:
1.48
기대수익:
1.95 AUD
평균 이익:
10.16 AUD
평균 손실:
-9.78 AUD
연속 최대 손실:
10 (-97.28 AUD)
연속 최대 손실:
-97.28 AUD (10)
월별 성장률:
0.95%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
67.68 AUD
최대한의:
97.61 AUD (9.48%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.47% (97.58 AUD)
자본금별:
3.73% (89.96 AUD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDzero
|27
|XAGUSDzero
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDzero
|80
|XAGUSDzero
|-30
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDzero
|7.2K
|XAGUSDzero
|-2.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +54.08 AUD
최악의 거래: -45 AUD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +134.28 AUD
연속 최대 손실: -97.28 AUD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ACYSecurities-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
