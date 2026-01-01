СигналыРазделы
404

К сожалению, сигнал отсутствует в нашей базе данных

Возможно, запрашиваемый вами сигнал был удален. Но в вашем распоряжении остается огромная база других активно торгующих сигналов и поставщиков. Выберите из них наиболее подходящий, подключитесь, и пусть ваш терминал автоматически копирует сделки.

Выбрать новый сигнал

Вы можете ознакомиться с другими сигналами для MetaTrader 5:

BreakThrustPro V2
Прирост
230%
Подписчики
16
Недели
64
Трейды
575
Прибыльные
58%
Профит фактор
1.45
Макс. просадка
22%
Deux ex machina
Прирост
5 258%
Подписчики
3
Недели
243
Трейды
1485
Прибыльные
75%
Профит фактор
1.86
Макс. просадка
26%
MagicGW audcad L
Прирост
1 821%
Подписчики
139
Недели
56
Трейды
1680
Прибыльные
79%
Профит фактор
5.99
Макс. просадка
33%
GoldenBug ICM
Прирост
94%
Подписчики
15
Недели
72
Трейды
474
Прибыльные
49%
Профит фактор
1.53
Макс. просадка
14%
NoPain MT5
Прирост
1 653%
Подписчики
79
Недели
218
Трейды
5545
Прибыльные
63%
Профит фактор
1.68
Макс. просадка
21%
TriumphCFD
Прирост
1 248%
Подписчики
7
Недели
34
Трейды
485
Прибыльные
74%
Профит фактор
3.38
Макс. просадка
11%
MSC Gold Invest Pro
Прирост
554%
Подписчики
21
Недели
134
Трейды
1255
Прибыльные
78%
Профит фактор
1.63
Макс. просадка
26%
OnlyUJ
Прирост
312%
Подписчики
21
Недели
77
Трейды
462
Прибыльные
49%
Профит фактор
1.44
Макс. просадка
17%
SwissBot Gold Guardian
Прирост
1 776%
Подписчики
3
Недели
162
Трейды
651
Прибыльные
78%
Профит фактор
3.16
Макс. просадка
38%
Daily Gold Sniper
Прирост
714%
Подписчики
34
Недели
49
Трейды
153
Прибыльные
95%
Профит фактор
2.14
Макс. просадка
34%

Не нашли ничего подходящего?
Выберите и подпишитесь
на один из 2339 доступных сигналов
для MetaTrader 5

При подписке на сигналы подписчик берет на себя все риски исполнения. Историческая статистика не гарантирует будущих прибылей.