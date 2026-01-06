시그널섹션
Vincencius Michael Jonathan
0 리뷰
안정성
4
0 / 0 USD
월별 1000 USD  복사
0%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
24
이익 거래:
12 (50.00%)
손실 거래:
12 (50.00%)
최고의 거래:
249.60 USD
최악의 거래:
-126.96 USD
총 수익:
2 184.48 USD (43 726 pips)
총 손실:
-1 120.53 USD (18 470 pips)
연속 최대 이익:
7 (1 623.13 USD)
연속 최대 이익:
1 623.13 USD (7)
샤프 비율:
0.29
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
3.68%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
1.78
롱(주식매수):
17 (70.83%)
숏(주식차입매도):
7 (29.17%)
수익 요인:
1.95
기대수익:
44.33 USD
평균 이익:
182.04 USD
평균 손실:
-93.38 USD
연속 최대 손실:
4 (-314.41 USD)
연속 최대 손실:
-328.05 USD (3)
월별 성장률:
10.64%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
559.18 USD
최대한의:
599.38 USD (5.97%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 19
CHFJPY 3
GBPJPY 1
GBPUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 1.3K
CHFJPY -193
GBPJPY -68
GBPUSD 20
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 27K
CHFJPY -1.4K
GBPJPY -500
GBPUSD 120
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +249.60 USD
최악의 거래: -127 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +1 623.13 USD
연속 최대 손실: -314.41 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FXNet-Real
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
285 더...
Consistency beats Intensity
리뷰 없음
2026.01.06 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 20:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.06 17:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 17:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Vincen Jo
월별 1000 USD
0%
0
0
USD
11K
USD
4
0%
24
50%
100%
1.94
44.33
USD
0%
1:50
