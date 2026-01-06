- 자본
- 축소
트레이드:
24
이익 거래:
12 (50.00%)
손실 거래:
12 (50.00%)
최고의 거래:
249.60 USD
최악의 거래:
-126.96 USD
총 수익:
2 184.48 USD (43 726 pips)
총 손실:
-1 120.53 USD (18 470 pips)
연속 최대 이익:
7 (1 623.13 USD)
샤프 비율:
0.29
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
3.68%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
1.78
롱(주식매수):
17 (70.83%)
숏(주식차입매도):
7 (29.17%)
수익 요인:
1.95
기대수익:
44.33 USD
평균 이익:
182.04 USD
평균 손실:
-93.38 USD
연속 최대 손실:
4 (-314.41 USD)
월별 성장률:
10.64%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
559.18 USD
최대한의:
599.38 USD (5.97%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|CHFJPY
|3
|GBPJPY
|1
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.3K
|CHFJPY
|-193
|GBPJPY
|-68
|GBPUSD
|20
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|27K
|CHFJPY
|-1.4K
|GBPJPY
|-500
|GBPUSD
|120
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +249.60 USD
최악의 거래: -127 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +1 623.13 USD
연속 최대 손실: -314.41 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
Consistency beats Intensity
리뷰 없음
