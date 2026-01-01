Infelizmente o sinal não foi encontrado em nosso banco de dados
É possível que o sinal solicitado tenha sido removido. No entanto, você tem à sua disposição um enorme banco de dados com outros sinais operacionais e muitos outros provedores. Selecione o mais adequado, conecte-se a ele e deixe o seu terminal copiar as transações automaticamente.Selecione um novo sinal
Você pode verificar outros sinais MetaTrader 5
- Crescimento
- 230%
- Assinantes
- 16
- Semanas
- 64
- Negociações
- 575
- Vitória
- 58%
- Fator de lucro
- 1.45
- Max Rebaixamento
- 22%
- Crescimento
- 94%
- Assinantes
- 15
- Semanas
- 72
- Negociações
- 474
- Vitória
- 49%
- Fator de lucro
- 1.53
- Max Rebaixamento
- 14%
- Crescimento
- 1 776%
- Assinantes
- 3
- Semanas
- 162
- Negociações
- 651
- Vitória
- 78%
- Fator de lucro
- 3.16
- Max Rebaixamento
- 38%
- Crescimento
- 1 821%
- Assinantes
- 138
- Semanas
- 56
- Negociações
- 1680
- Vitória
- 79%
- Fator de lucro
- 5.99
- Max Rebaixamento
- 33%
- Crescimento
- 5 258%
- Assinantes
- 3
- Semanas
- 243
- Negociações
- 1485
- Vitória
- 75%
- Fator de lucro
- 1.86
- Max Rebaixamento
- 26%
- Crescimento
- 312%
- Assinantes
- 21
- Semanas
- 77
- Negociações
- 462
- Vitória
- 49%
- Fator de lucro
- 1.44
- Max Rebaixamento
- 17%
- Crescimento
- 1 653%
- Assinantes
- 79
- Semanas
- 218
- Negociações
- 5545
- Vitória
- 63%
- Fator de lucro
- 1.68
- Max Rebaixamento
- 21%
- Crescimento
- 1 248%
- Assinantes
- 7
- Semanas
- 34
- Negociações
- 485
- Vitória
- 74%
- Fator de lucro
- 3.38
- Max Rebaixamento
- 11%
- Crescimento
- 554%
- Assinantes
- 21
- Semanas
- 134
- Negociações
- 1255
- Vitória
- 78%
- Fator de lucro
- 1.63
- Max Rebaixamento
- 26%
- Crescimento
- 714%
- Assinantes
- 34
- Semanas
- 49
- Negociações
- 153
- Vitória
- 95%
- Fator de lucro
- 2.14
- Max Rebaixamento
- 34%
O assinante aceita todos os riscos de execução quando assina um sinal. Histórico das estatísticas não garantem qualquer rentabilidade no futuro.