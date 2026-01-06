- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
44
Прибыльных трейдов:
25 (56.81%)
Убыточных трейдов:
19 (43.18%)
Лучший трейд:
248.90 USD
Худший трейд:
-162.30 USD
Общая прибыль:
2 972.38 USD (29 969 pips)
Общий убыток:
-1 686.05 USD (16 466 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (371.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
605.42 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
57.03%
Макс. загрузка депозита:
3.09%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.26
Длинных трейдов:
40 (90.91%)
Коротких трейдов:
4 (9.09%)
Профит фактор:
1.76
Мат. ожидание:
29.23 USD
Средняя прибыль:
118.90 USD
Средний убыток:
-88.74 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-568.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-568.00 USD (4)
Прирост в месяц:
15.22%
Алготрейдинг:
68%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
568.00 USD (9.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.93% (568.00 USD)
По эквити:
0.59% (34.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.a
|1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.a
|14K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +248.90 USD
Худший трейд: -162 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +371.20 USD
Макс. убыток в серии: -568.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "tomotrader-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
27%
0
0
USD
USD
5.8K
USD
USD
8
68%
44
56%
57%
1.76
29.23
USD
USD
10%
1:500