- 자본
- 축소
트레이드:
48
이익 거래:
27 (56.25%)
손실 거래:
21 (43.75%)
최고의 거래:
248.90 USD
최악의 거래:
-162.30 USD
총 수익:
3 235.79 USD (32 664 pips)
총 손실:
-1 804.95 USD (17 653 pips)
연속 최대 이익:
6 (371.20 USD)
연속 최대 이익:
605.42 USD (4)
샤프 비율:
0.25
거래 활동:
43.83%
최대 입금량:
3.10%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
2.52
롱(주식매수):
44 (91.67%)
숏(주식차입매도):
4 (8.33%)
수익 요인:
1.79
기대수익:
29.81 USD
평균 이익:
119.84 USD
평균 손실:
-85.95 USD
연속 최대 손실:
4 (-568.00 USD)
연속 최대 손실:
-568.00 USD (4)
월별 성장률:
18.09%
Algo 트레이딩:
66%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
568.00 USD (9.13%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.93% (568.00 USD)
자본금별:
0.59% (34.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|48
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.a
|1.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.a
|15K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +248.90 USD
최악의 거래: -162 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +371.20 USD
연속 최대 손실: -568.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "tomotrader-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
30%
0
0
USD
USD
5.9K
USD
USD
8
66%
48
56%
44%
1.79
29.81
USD
USD
10%
1:500