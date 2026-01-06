- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
44
利益トレード:
25 (56.81%)
損失トレード:
19 (43.18%)
ベストトレード:
248.90 USD
最悪のトレード:
-162.30 USD
総利益:
2 972.38 USD (29 969 pips)
総損失:
-1 686.05 USD (16 466 pips)
最大連続の勝ち:
6 (371.20 USD)
最大連続利益:
605.42 USD (4)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
60.16%
最大入金額:
3.09%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
2.26
長いトレード:
40 (90.91%)
短いトレード:
4 (9.09%)
プロフィットファクター:
1.76
期待されたペイオフ:
29.23 USD
平均利益:
118.90 USD
平均損失:
-88.74 USD
最大連続の負け:
4 (-568.00 USD)
最大連続損失:
-568.00 USD (4)
月間成長:
15.22%
アルゴリズム取引:
68%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
568.00 USD (9.13%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.93% (568.00 USD)
エクイティによる:
0.59% (34.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.a
|1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.a
|14K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +248.90 USD
最悪のトレード: -162 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +371.20 USD
最大連続損失: -568.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"tomotrader-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
27%
0
0
USD
USD
5.8K
USD
USD
8
68%
44
56%
60%
1.76
29.23
USD
USD
10%
1:500