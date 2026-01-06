- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
44
Negociações com lucro:
25 (56.81%)
Negociações com perda:
19 (43.18%)
Melhor negociação:
248.90 USD
Pior negociação:
-162.30 USD
Lucro bruto:
2 972.38 USD (29 969 pips)
Perda bruta:
-1 686.05 USD (16 466 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (371.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
605.42 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
54.72%
Depósito máximo carregado:
3.09%
Último negócio:
52 minutos atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
2.26
Negociações longas:
40 (90.91%)
Negociações curtas:
4 (9.09%)
Fator de lucro:
1.76
Valor esperado:
29.23 USD
Lucro médio:
118.90 USD
Perda média:
-88.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-568.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-568.00 USD (4)
Crescimento mensal:
15.22%
Algotrading:
68%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
568.00 USD (9.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.93% (568.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.44% (25.20 USD)
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +248.90 USD
Pior negociação: -162 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +371.20 USD
Máxima perda consecutiva: -568.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "tomotrader-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
