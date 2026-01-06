- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
44
盈利交易:
25 (56.81%)
亏损交易:
19 (43.18%)
最好交易:
248.90 USD
最差交易:
-162.30 USD
毛利:
2 972.38 USD (29 969 pips)
毛利亏损:
-1 686.05 USD (16 466 pips)
最大连续赢利:
6 (371.20 USD)
最大连续盈利:
605.42 USD (4)
夏普比率:
0.24
交易活动:
50.63%
最大入金加载:
3.09%
最近交易:
15 几分钟前
每周交易:
7
平均持有时间:
3 小时
采收率:
2.26
长期交易:
40 (90.91%)
短期交易:
4 (9.09%)
利润因子:
1.76
预期回报:
29.23 USD
平均利润:
118.90 USD
平均损失:
-88.74 USD
最大连续失误:
4 (-568.00 USD)
最大连续亏损:
-568.00 USD (4)
每月增长:
15.22%
算法交易:
68%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
568.00 USD (9.13%)
相对跌幅:
结余:
9.93% (568.00 USD)
净值:
0.44% (25.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.a
|1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.a
|14K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +248.90 USD
最差交易: -162 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +371.20 USD
最大连续亏损: -568.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 tomotrader-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
27%
0
0
USD
USD
5.8K
USD
USD
8
68%
44
56%
51%
1.76
29.23
USD
USD
10%
1:500