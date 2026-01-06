СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Farmed Hedge Yield II
Tanapisit Tepawarapruek

Farmed Hedge Yield II

Tanapisit Tepawarapruek
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 26%
Exness-MT5Real31
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
16
Прибыльных трейдов:
10 (62.50%)
Убыточных трейдов:
6 (37.50%)
Лучший трейд:
24.85 USD
Худший трейд:
-9.93 USD
Общая прибыль:
57.94 USD (2 459 pips)
Общий убыток:
-19.19 USD (16 998 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (17.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
24.85 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
64.06%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
3.90
Длинных трейдов:
8 (50.00%)
Коротких трейдов:
8 (50.00%)
Профит фактор:
3.02
Мат. ожидание:
2.42 USD
Средняя прибыль:
5.79 USD
Средний убыток:
-3.20 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-5.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.93 USD (1)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
9.93 USD (5.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.00% (9.93 USD)
По эквити:
13.14% (24.58 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAGUSDm 3
XAUUSDm 3
GBPJPYm 3
USDJPYm 2
CADJPYm 1
GBPNZDm 1
EURNZDm 1
GBPAUDm 1
EURAUDm 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAGUSDm 48
XAUUSDm -17
GBPJPYm 5
USDJPYm 1
CADJPYm -1
GBPNZDm 1
EURNZDm 0
GBPAUDm 3
EURAUDm -2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAGUSDm 967
XAUUSDm -17K
GBPJPYm 824
USDJPYm 87
CADJPYm -92
GBPNZDm 165
EURNZDm -60
GBPAUDm 416
EURAUDm -245
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +24.85 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +17.79 USD
Макс. убыток в серии: -5.82 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Farming Yield Only!
Нет отзывов
2026.01.06 12:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 03:17
Share of trading days is too low
2026.01.06 03:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 02:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 02:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 02:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 02:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 02:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Farmed Hedge Yield II
30 USD в месяц
26%
0
0
USD
189
USD
1
100%
16
62%
100%
3.01
2.42
USD
13%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.