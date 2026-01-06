- Прирост
Всего трейдов:
16
Прибыльных трейдов:
10 (62.50%)
Убыточных трейдов:
6 (37.50%)
Лучший трейд:
24.85 USD
Худший трейд:
-9.93 USD
Общая прибыль:
57.94 USD (2 459 pips)
Общий убыток:
-19.19 USD (16 998 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (17.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
24.85 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
64.06%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
3.90
Длинных трейдов:
8 (50.00%)
Коротких трейдов:
8 (50.00%)
Профит фактор:
3.02
Мат. ожидание:
2.42 USD
Средняя прибыль:
5.79 USD
Средний убыток:
-3.20 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-5.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.93 USD (1)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
9.93 USD (5.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.00% (9.93 USD)
По эквити:
13.14% (24.58 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAGUSDm
|3
|XAUUSDm
|3
|GBPJPYm
|3
|USDJPYm
|2
|CADJPYm
|1
|GBPNZDm
|1
|EURNZDm
|1
|GBPAUDm
|1
|EURAUDm
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAGUSDm
|48
|XAUUSDm
|-17
|GBPJPYm
|5
|USDJPYm
|1
|CADJPYm
|-1
|GBPNZDm
|1
|EURNZDm
|0
|GBPAUDm
|3
|EURAUDm
|-2
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAGUSDm
|967
|XAUUSDm
|-17K
|GBPJPYm
|824
|USDJPYm
|87
|CADJPYm
|-92
|GBPNZDm
|165
|EURNZDm
|-60
|GBPAUDm
|416
|EURAUDm
|-245
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +24.85 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +17.79 USD
Макс. убыток в серии: -5.82 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
