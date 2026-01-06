- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
16
盈利交易:
10 (62.50%)
亏损交易:
6 (37.50%)
最好交易:
24.85 USD
最差交易:
-9.93 USD
毛利:
57.94 USD (2 459 pips)
毛利亏损:
-19.19 USD (16 998 pips)
最大连续赢利:
6 (17.79 USD)
最大连续盈利:
24.85 USD (1)
夏普比率:
0.33
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
64.06%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
26
平均持有时间:
4 小时
采收率:
3.90
长期交易:
8 (50.00%)
短期交易:
8 (50.00%)
利润因子:
3.02
预期回报:
2.42 USD
平均利润:
5.79 USD
平均损失:
-3.20 USD
最大连续失误:
2 (-5.82 USD)
最大连续亏损:
-9.93 USD (1)
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
9.93 USD (5.00%)
相对跌幅:
结余:
5.00% (9.93 USD)
净值:
13.14% (24.58 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAGUSDm
|3
|XAUUSDm
|3
|GBPJPYm
|3
|USDJPYm
|2
|CADJPYm
|1
|GBPNZDm
|1
|EURNZDm
|1
|GBPAUDm
|1
|EURAUDm
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAGUSDm
|48
|XAUUSDm
|-17
|GBPJPYm
|5
|USDJPYm
|1
|CADJPYm
|-1
|GBPNZDm
|1
|EURNZDm
|0
|GBPAUDm
|3
|EURAUDm
|-2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAGUSDm
|967
|XAUUSDm
|-17K
|GBPJPYm
|824
|USDJPYm
|87
|CADJPYm
|-92
|GBPNZDm
|165
|EURNZDm
|-60
|GBPAUDm
|416
|EURAUDm
|-245
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +24.85 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +17.79 USD
最大连续亏损: -5.82 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Farming Yield Only!
没有评论
每月30 USD
26%
0
0
USD
USD
189
USD
USD
1
100%
16
62%
100%
3.01
2.42
USD
USD
13%
1:200