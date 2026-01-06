信号部分
Tanapisit Tepawarapruek

Farmed Hedge Yield II

Tanapisit Tepawarapruek
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 26%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
16
盈利交易:
10 (62.50%)
亏损交易:
6 (37.50%)
最好交易:
24.85 USD
最差交易:
-9.93 USD
毛利:
57.94 USD (2 459 pips)
毛利亏损:
-19.19 USD (16 998 pips)
最大连续赢利:
6 (17.79 USD)
最大连续盈利:
24.85 USD (1)
夏普比率:
0.33
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
64.06%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
26
平均持有时间:
4 小时
采收率:
3.90
长期交易:
8 (50.00%)
短期交易:
8 (50.00%)
利润因子:
3.02
预期回报:
2.42 USD
平均利润:
5.79 USD
平均损失:
-3.20 USD
最大连续失误:
2 (-5.82 USD)
最大连续亏损:
-9.93 USD (1)
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
9.93 USD (5.00%)
相对跌幅:
结余:
5.00% (9.93 USD)
净值:
13.14% (24.58 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAGUSDm 3
XAUUSDm 3
GBPJPYm 3
USDJPYm 2
CADJPYm 1
GBPNZDm 1
EURNZDm 1
GBPAUDm 1
EURAUDm 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAGUSDm 48
XAUUSDm -17
GBPJPYm 5
USDJPYm 1
CADJPYm -1
GBPNZDm 1
EURNZDm 0
GBPAUDm 3
EURAUDm -2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAGUSDm 967
XAUUSDm -17K
GBPJPYm 824
USDJPYm 87
CADJPYm -92
GBPNZDm 165
EURNZDm -60
GBPAUDm 416
EURAUDm -245
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +24.85 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +17.79 USD
最大连续亏损: -5.82 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Farming Yield Only!
没有评论
2026.01.06 12:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 03:17
Share of trading days is too low
2026.01.06 03:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 02:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 02:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 02:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 02:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 02:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
