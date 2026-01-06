- 자본
- 축소
트레이드:
22
이익 거래:
13 (59.09%)
손실 거래:
9 (40.91%)
최고의 거래:
27.70 USD
최악의 거래:
-9.93 USD
총 수익:
91.52 USD (8 884 pips)
총 손실:
-20.09 USD (17 103 pips)
연속 최대 이익:
6 (17.79 USD)
연속 최대 이익:
28.21 USD (2)
샤프 비율:
0.38
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
69.55%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
42
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
7.19
롱(주식매수):
11 (50.00%)
숏(주식차입매도):
11 (50.00%)
수익 요인:
4.56
기대수익:
3.25 USD
평균 이익:
7.04 USD
평균 손실:
-2.23 USD
연속 최대 손실:
3 (-0.90 USD)
연속 최대 손실:
-9.93 USD (1)
월별 성장률:
47.62%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
9.93 USD (5.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.00% (9.93 USD)
자본금별:
26.77% (57.90 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAGUSDm
|5
|XAUUSDm
|5
|GBPJPYm
|3
|USDJPYm
|2
|CADJPYm
|1
|GBPNZDm
|1
|EURNZDm
|1
|GBPAUDm
|1
|EURAUDm
|1
|NZDJPYm
|1
|AUDJPYm
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAGUSDm
|76
|XAUUSDm
|-11
|GBPJPYm
|5
|USDJPYm
|1
|CADJPYm
|-1
|GBPNZDm
|1
|EURNZDm
|0
|GBPAUDm
|3
|EURAUDm
|-2
|NZDJPYm
|0
|AUDJPYm
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAGUSDm
|1.5K
|XAUUSDm
|-11K
|GBPJPYm
|824
|USDJPYm
|87
|CADJPYm
|-92
|GBPNZDm
|165
|EURNZDm
|-60
|GBPAUDm
|416
|EURAUDm
|-245
|NZDJPYm
|-67
|AUDJPYm
|-34
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +27.70 USD
최악의 거래: -10 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +17.79 USD
연속 최대 손실: -0.90 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Farming Yield Only!
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
48%
0
0
USD
USD
221
USD
USD
1
100%
22
59%
100%
4.55
3.25
USD
USD
27%
1:200