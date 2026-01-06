シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Farmed Hedge Yield II
Tanapisit Tepawarapruek

Farmed Hedge Yield II

Tanapisit Tepawarapruek
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 26%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
16
利益トレード:
10 (62.50%)
損失トレード:
6 (37.50%)
ベストトレード:
24.85 USD
最悪のトレード:
-9.93 USD
総利益:
57.94 USD (2 459 pips)
総損失:
-19.19 USD (16 998 pips)
最大連続の勝ち:
6 (17.79 USD)
最大連続利益:
24.85 USD (1)
シャープレシオ:
0.33
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
64.06%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
3.90
長いトレード:
8 (50.00%)
短いトレード:
8 (50.00%)
プロフィットファクター:
3.02
期待されたペイオフ:
2.42 USD
平均利益:
5.79 USD
平均損失:
-3.20 USD
最大連続の負け:
2 (-5.82 USD)
最大連続損失:
-9.93 USD (1)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
9.93 USD (5.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.00% (9.93 USD)
エクイティによる:
13.14% (24.58 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAGUSDm 3
XAUUSDm 3
GBPJPYm 3
USDJPYm 2
CADJPYm 1
GBPNZDm 1
EURNZDm 1
GBPAUDm 1
EURAUDm 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAGUSDm 48
XAUUSDm -17
GBPJPYm 5
USDJPYm 1
CADJPYm -1
GBPNZDm 1
EURNZDm 0
GBPAUDm 3
EURAUDm -2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAGUSDm 967
XAUUSDm -17K
GBPJPYm 824
USDJPYm 87
CADJPYm -92
GBPNZDm 165
EURNZDm -60
GBPAUDm 416
EURAUDm -245
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +24.85 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +17.79 USD
最大連続損失: -5.82 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Farming Yield Only!
レビューなし
2026.01.06 12:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 03:17
Share of trading days is too low
2026.01.06 03:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 02:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 02:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 02:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 02:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 02:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
