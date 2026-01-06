- 成長
トレード:
16
利益トレード:
10 (62.50%)
損失トレード:
6 (37.50%)
ベストトレード:
24.85 USD
最悪のトレード:
-9.93 USD
総利益:
57.94 USD (2 459 pips)
総損失:
-19.19 USD (16 998 pips)
最大連続の勝ち:
6 (17.79 USD)
最大連続利益:
24.85 USD (1)
シャープレシオ:
0.33
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
64.06%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
3.90
長いトレード:
8 (50.00%)
短いトレード:
8 (50.00%)
プロフィットファクター:
3.02
期待されたペイオフ:
2.42 USD
平均利益:
5.79 USD
平均損失:
-3.20 USD
最大連続の負け:
2 (-5.82 USD)
最大連続損失:
-9.93 USD (1)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
9.93 USD (5.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.00% (9.93 USD)
エクイティによる:
13.14% (24.58 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAGUSDm
|3
|XAUUSDm
|3
|GBPJPYm
|3
|USDJPYm
|2
|CADJPYm
|1
|GBPNZDm
|1
|EURNZDm
|1
|GBPAUDm
|1
|EURAUDm
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAGUSDm
|48
|XAUUSDm
|-17
|GBPJPYm
|5
|USDJPYm
|1
|CADJPYm
|-1
|GBPNZDm
|1
|EURNZDm
|0
|GBPAUDm
|3
|EURAUDm
|-2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAGUSDm
|967
|XAUUSDm
|-17K
|GBPJPYm
|824
|USDJPYm
|87
|CADJPYm
|-92
|GBPNZDm
|165
|EURNZDm
|-60
|GBPAUDm
|416
|EURAUDm
|-245
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +24.85 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +17.79 USD
最大連続損失: -5.82 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
