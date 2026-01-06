SegnaliSezioni
Tanapisit Tepawarapruek

Farmed Hedge Yield II

Tanapisit Tepawarapruek
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2026 26%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
10 (62.50%)
Loss Trade:
6 (37.50%)
Best Trade:
24.85 USD
Worst Trade:
-9.93 USD
Profitto lordo:
57.94 USD (2 459 pips)
Perdita lorda:
-19.19 USD (16 998 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (17.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24.85 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
64.06%
Ultimo trade:
50 minuti fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
3.90
Long Trade:
8 (50.00%)
Short Trade:
8 (50.00%)
Fattore di profitto:
3.02
Profitto previsto:
2.42 USD
Profitto medio:
5.79 USD
Perdita media:
-3.20 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-5.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.93 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
9.93 USD (5.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.00% (9.93 USD)
Per equità:
13.14% (24.58 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAGUSDm 3
XAUUSDm 3
GBPJPYm 3
USDJPYm 2
CADJPYm 1
GBPNZDm 1
EURNZDm 1
GBPAUDm 1
EURAUDm 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAGUSDm 48
XAUUSDm -17
GBPJPYm 5
USDJPYm 1
CADJPYm -1
GBPNZDm 1
EURNZDm 0
GBPAUDm 3
EURAUDm -2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAGUSDm 967
XAUUSDm -17K
GBPJPYm 824
USDJPYm 87
CADJPYm -92
GBPNZDm 165
EURNZDm -60
GBPAUDm 416
EURAUDm -245
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +24.85 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +17.79 USD
Massima perdita consecutiva: -5.82 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Farming Yield Only!
Non ci sono recensioni
2026.01.06 12:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 03:17
Share of trading days is too low
2026.01.06 03:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 02:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 02:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 02:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 02:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 02:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Farmed Hedge Yield II
30USD al mese
26%
0
0
USD
189
USD
1
100%
16
62%
100%
3.01
2.42
USD
13%
1:200
