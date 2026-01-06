SinaisSeções
Tanapisit Tepawarapruek

Farmed Hedge Yield II

Tanapisit Tepawarapruek
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 26%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
16
Negociações com lucro:
10 (62.50%)
Negociações com perda:
6 (37.50%)
Melhor negociação:
24.85 USD
Pior negociação:
-9.93 USD
Lucro bruto:
57.94 USD (2 459 pips)
Perda bruta:
-19.19 USD (16 998 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (17.79 USD)
Máximo lucro consecutivo:
24.85 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.33
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
64.06%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
3.90
Negociações longas:
8 (50.00%)
Negociações curtas:
8 (50.00%)
Fator de lucro:
3.02
Valor esperado:
2.42 USD
Lucro médio:
5.79 USD
Perda média:
-3.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-5.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9.93 USD (1)
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
9.93 USD (5.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.00% (9.93 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.14% (24.58 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAGUSDm 3
XAUUSDm 3
GBPJPYm 3
USDJPYm 2
CADJPYm 1
GBPNZDm 1
EURNZDm 1
GBPAUDm 1
EURAUDm 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAGUSDm 48
XAUUSDm -17
GBPJPYm 5
USDJPYm 1
CADJPYm -1
GBPNZDm 1
EURNZDm 0
GBPAUDm 3
EURAUDm -2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAGUSDm 967
XAUUSDm -17K
GBPJPYm 824
USDJPYm 87
CADJPYm -92
GBPNZDm 165
EURNZDm -60
GBPAUDm 416
EURAUDm -245
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +24.85 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +17.79 USD
Máxima perda consecutiva: -5.82 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Farming Yield Only!
Sem comentários
2026.01.06 12:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 03:17
Share of trading days is too low
2026.01.06 03:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 02:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 02:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 02:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 02:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 02:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Farmed Hedge Yield II
30 USD por mês
26%
0
0
USD
189
USD
1
100%
16
62%
100%
3.01
2.42
USD
13%
1:200
