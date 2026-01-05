Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsAU-Live 0.00 × 12 PlexyTrade-Server01 0.00 × 1 VTMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-4 0.00 × 2 ICMarketsEU-MT5-2 0.16 × 68 VantageInternational-Live 13 0.25 × 4 FusionMarkets-Demo 0.33 × 3 FusionMarkets-Live 0.33 × 183 ICMarketsSC-MT5 0.53 × 1320 PacificUnionLLC-Live 0.80 × 5 CapitalPointTrading-MT5-4 0.92 × 12 DooTechnology-Live 1.00 × 1 Tradeview-Live 1.00 × 4 itexsys-Platform 1.00 × 2 VantageInternational-Live 3 1.06 × 16 TradeMaxGlobal-Live 1.20 × 5 ICMarketsSC-MT5-2 1.28 × 11004 FPMarkets-Live 1.34 × 112 FPMarketsLLC-Live 1.42 × 233 Tickmill-Live 1.44 × 807 BlackBullMarkets-Live 1.48 × 33 Exness-MT5Real7 1.50 × 16 ICMarkets-MT5-2 1.50 × 4 MilliyFXGlobal-Server 1.50 × 8 Darwinex-Live 2.25 × 8 еще 61... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика