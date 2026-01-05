- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
7 (87.50%)
Убыточных трейдов:
1 (12.50%)
Лучший трейд:
3.06 EUR
Худший трейд:
-0.08 EUR
Общая прибыль:
6.66 EUR (816 pips)
Общий убыток:
-1.29 EUR
Макс. серия выигрышей:
7 (6.66 EUR)
Макс. прибыль в серии:
6.66 EUR (7)
Коэффициент Шарпа:
0.88
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.87%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
14.92
Длинных трейдов:
3 (37.50%)
Коротких трейдов:
5 (62.50%)
Профит фактор:
5.16
Мат. ожидание:
0.67 EUR
Средняя прибыль:
0.95 EUR
Средний убыток:
-1.29 EUR
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.08 EUR)
Макс. убыток в серии:
-0.08 EUR (1)
Прирост в месяц:
0.14%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.36 EUR
Максимальная:
0.36 EUR (0.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.01% (0.36 EUR)
По эквити:
0.37% (15.98 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|1
|USDCAD
|1
|EURGBP
|1
|GBPCAD
|1
|AUDUSD
|1
|GBPAUD
|1
|EURJPY
|1
|NZDCAD
|1
|
1
|
1
|
1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDUSD
|1
|USDCAD
|1
|EURGBP
|1
|GBPCAD
|0
|AUDUSD
|0
|GBPAUD
|1
|EURJPY
|3
|NZDCAD
|0
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDUSD
|49
|USDCAD
|151
|EURGBP
|72
|GBPCAD
|45
|AUDUSD
|24
|GBPAUD
|214
|EURJPY
|259
|NZDCAD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3.06 EUR
Худший трейд: -0 EUR
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +6.66 EUR
Макс. убыток в серии: -0.08 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.16 × 68
|
VantageInternational-Live 13
|0.25 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.33 × 183
|
ICMarketsSC-MT5
|0.53 × 1320
|
PacificUnionLLC-Live
|0.80 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.92 × 12
|
DooTechnology-Live
|1.00 × 1
|
Tradeview-Live
|1.00 × 4
|
itexsys-Platform
|1.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|1.06 × 16
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.28 × 11004
|
FPMarkets-Live
|1.34 × 112
|
FPMarketsLLC-Live
|1.42 × 233
|
Tickmill-Live
|1.44 × 807
|
BlackBullMarkets-Live
|1.48 × 33
|
Exness-MT5Real7
|1.50 × 16
|
ICMarkets-MT5-2
|1.50 × 4
|
MilliyFXGlobal-Server
|1.50 × 8
|
Darwinex-Live
|2.25 × 8
Portfolio of robust mean reverting strategies
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
USD
4.4K
EUR
EUR
1
100%
8
87%
100%
5.16
0.67
EUR
EUR
0%
1:500