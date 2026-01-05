СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Mean Forex Beast
Mika Matias Manty

Mean Forex Beast

Mika Matias Manty
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
7 (87.50%)
Убыточных трейдов:
1 (12.50%)
Лучший трейд:
3.06 EUR
Худший трейд:
-0.08 EUR
Общая прибыль:
6.66 EUR (816 pips)
Общий убыток:
-1.29 EUR
Макс. серия выигрышей:
7 (6.66 EUR)
Макс. прибыль в серии:
6.66 EUR (7)
Коэффициент Шарпа:
0.88
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.87%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
14.92
Длинных трейдов:
3 (37.50%)
Коротких трейдов:
5 (62.50%)
Профит фактор:
5.16
Мат. ожидание:
0.67 EUR
Средняя прибыль:
0.95 EUR
Средний убыток:
-1.29 EUR
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.08 EUR)
Макс. убыток в серии:
-0.08 EUR (1)
Прирост в месяц:
0.14%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.36 EUR
Максимальная:
0.36 EUR (0.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.01% (0.36 EUR)
По эквити:
0.37% (15.98 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDUSD 1
USDCAD 1
EURGBP 1
GBPCAD 1
AUDUSD 1
GBPAUD 1
EURJPY 1
NZDCAD 1
1
1
1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDUSD 1
USDCAD 1
EURGBP 1
GBPCAD 0
AUDUSD 0
GBPAUD 1
EURJPY 3
NZDCAD 0
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDUSD 49
USDCAD 151
EURGBP 72
GBPCAD 45
AUDUSD 24
GBPAUD 214
EURJPY 259
NZDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.06 EUR
Худший трейд: -0 EUR
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +6.66 EUR
Макс. убыток в серии: -0.08 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-2
0.16 × 68
VantageInternational-Live 13
0.25 × 4
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
FusionMarkets-Live
0.33 × 183
ICMarketsSC-MT5
0.53 × 1320
PacificUnionLLC-Live
0.80 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
0.92 × 12
DooTechnology-Live
1.00 × 1
Tradeview-Live
1.00 × 4
itexsys-Platform
1.00 × 2
VantageInternational-Live 3
1.06 × 16
TradeMaxGlobal-Live
1.20 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
1.28 × 11004
FPMarkets-Live
1.34 × 112
FPMarketsLLC-Live
1.42 × 233
Tickmill-Live
1.44 × 807
BlackBullMarkets-Live
1.48 × 33
Exness-MT5Real7
1.50 × 16
ICMarkets-MT5-2
1.50 × 4
MilliyFXGlobal-Server
1.50 × 8
Darwinex-Live
2.25 × 8
еще 61...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Portfolio of robust mean reverting strategies
Нет отзывов
2026.01.09 07:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 06:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 04:17
Share of trading days is too low
2026.01.06 04:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 18:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 8 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 18:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 8 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 18:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.05 18:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 18:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Mean Forex Beast
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
4.4K
EUR
1
100%
8
87%
100%
5.16
0.67
EUR
0%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.