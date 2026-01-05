- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8
盈利交易:
7 (87.50%)
亏损交易:
1 (12.50%)
最好交易:
3.06 EUR
最差交易:
-0.08 EUR
毛利:
6.66 EUR (816 pips)
毛利亏损:
-1.29 EUR
最大连续赢利:
7 (6.66 EUR)
最大连续盈利:
6.66 EUR (7)
夏普比率:
0.88
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.87%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
2 天
采收率:
14.92
长期交易:
3 (37.50%)
短期交易:
5 (62.50%)
利润因子:
5.16
预期回报:
0.67 EUR
平均利润:
0.95 EUR
平均损失:
-1.29 EUR
最大连续失误:
1 (-0.08 EUR)
最大连续亏损:
-0.08 EUR (1)
每月增长:
0.14%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.36 EUR
最大值:
0.36 EUR (0.01%)
相对跌幅:
结余:
0.01% (0.36 EUR)
净值:
0.37% (15.98 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|1
|USDCAD
|1
|EURGBP
|1
|GBPCAD
|1
|AUDUSD
|1
|GBPAUD
|1
|EURJPY
|1
|NZDCAD
|1
|
1
|
1
|
1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDUSD
|1
|USDCAD
|1
|EURGBP
|1
|GBPCAD
|0
|AUDUSD
|0
|GBPAUD
|1
|EURJPY
|3
|NZDCAD
|0
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDUSD
|49
|USDCAD
|151
|EURGBP
|72
|GBPCAD
|45
|AUDUSD
|24
|GBPAUD
|214
|EURJPY
|259
|NZDCAD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.06 EUR
最差交易: -0 EUR
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +6.66 EUR
最大连续亏损: -0.08 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.16 × 68
|
VantageInternational-Live 13
|0.25 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.33 × 183
|
ICMarketsSC-MT5
|0.53 × 1320
|
PacificUnionLLC-Live
|0.80 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.92 × 12
|
DooTechnology-Live
|1.00 × 1
|
Tradeview-Live
|1.00 × 4
|
itexsys-Platform
|1.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|1.06 × 16
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.28 × 11004
|
FPMarkets-Live
|1.34 × 112
|
FPMarketsLLC-Live
|1.42 × 233
|
Tickmill-Live
|1.44 × 807
|
BlackBullMarkets-Live
|1.48 × 33
|
Exness-MT5Real7
|1.50 × 16
|
ICMarkets-MT5-2
|1.50 × 4
|
MilliyFXGlobal-Server
|1.50 × 8
|
Darwinex-Live
|2.25 × 8
Portfolio of robust mean reverting strategies
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
0%
0
0
USD
USD
4.4K
EUR
EUR
1
100%
8
87%
100%
5.16
0.67
EUR
EUR
0%
1:500