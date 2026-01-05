SeñalesSecciones
Mika Matias Manty

Mean Forex Beast

Mika Matias Manty
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
8 (88.88%)
Transacciones Irrentables:
1 (11.11%)
Mejor transacción:
12.57 EUR
Peor transacción:
-0.08 EUR
Beneficio Bruto:
19.23 EUR (2 081 pips)
Pérdidas Brutas:
-1.32 EUR
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (6.66 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
12.57 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
0.56
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.87%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
23
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
49.75
Transacciones Largas:
4 (44.44%)
Transacciones Cortas:
5 (55.56%)
Factor de Beneficio:
14.57
Beneficio Esperado:
1.99 EUR
Beneficio medio:
2.40 EUR
Pérdidas medias:
-1.32 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-0.08 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.08 EUR (1)
Crecimiento al mes:
0.43%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.36 EUR
Máxima:
0.36 EUR (0.01%)
Reducción relativa:
De balance:
0.01% (0.36 EUR)
De fondos:
0.37% (15.98 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NZDUSD 1
USDCAD 1
EURGBP 1
GBPCAD 1
AUDUSD 1
GBPAUD 1
EURJPY 1
NZDCAD 1
GBPNZD 1
1
1
1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NZDUSD 1
USDCAD 1
EURGBP 1
GBPCAD 0
AUDUSD 0
GBPAUD 1
EURJPY 3
NZDCAD 0
GBPNZD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NZDUSD 49
USDCAD 151
EURGBP 72
GBPCAD 45
AUDUSD 24
GBPAUD 214
EURJPY 259
NZDCAD 2
GBPNZD 1.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +12.57 EUR
Peor transacción: -0 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +6.66 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -0.08 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-2
0.16 × 68
VantageInternational-Live 13
0.25 × 4
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
FusionMarkets-Live
0.33 × 183
ICMarketsSC-MT5
0.53 × 1344
PacificUnionLLC-Live
0.80 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
0.92 × 12
Tradeview-Live
1.00 × 4
itexsys-Platform
1.00 × 2
DooTechnology-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 3
1.06 × 16
TradeMaxGlobal-Live
1.20 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
1.27 × 11197
FPMarkets-Live
1.34 × 112
FPMarketsLLC-Live
1.42 × 233
Tickmill-Live
1.44 × 807
BlackBullMarkets-Live
1.48 × 33
MilliyFXGlobal-Server
1.50 × 8
Exness-MT5Real7
1.50 × 16
ICMarkets-MT5-2
1.50 × 4
Darwinex-Live
2.25 × 8
otros 61...
Portfolio of robust mean reverting strategies
No hay comentarios
2026.01.09 07:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 06:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 04:17
Share of trading days is too low
2026.01.06 04:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 18:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 8 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 18:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 8 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 18:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.05 18:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 18:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
