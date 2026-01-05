シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Mean Forex Beast
Mika Matias Manty

Mean Forex Beast

Mika Matias Manty
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
7 (87.50%)
損失トレード:
1 (12.50%)
ベストトレード:
3.06 EUR
最悪のトレード:
-0.08 EUR
総利益:
6.66 EUR (816 pips)
総損失:
-1.29 EUR
最大連続の勝ち:
7 (6.66 EUR)
最大連続利益:
6.66 EUR (7)
シャープレシオ:
0.88
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.87%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
14.92
長いトレード:
3 (37.50%)
短いトレード:
5 (62.50%)
プロフィットファクター:
5.16
期待されたペイオフ:
0.67 EUR
平均利益:
0.95 EUR
平均損失:
-1.29 EUR
最大連続の負け:
1 (-0.08 EUR)
最大連続損失:
-0.08 EUR (1)
月間成長:
0.14%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.36 EUR
最大の:
0.36 EUR (0.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.01% (0.36 EUR)
エクイティによる:
0.37% (15.98 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NZDUSD 1
USDCAD 1
EURGBP 1
GBPCAD 1
AUDUSD 1
GBPAUD 1
EURJPY 1
NZDCAD 1
1
1
1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NZDUSD 1
USDCAD 1
EURGBP 1
GBPCAD 0
AUDUSD 0
GBPAUD 1
EURJPY 3
NZDCAD 0
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NZDUSD 49
USDCAD 151
EURGBP 72
GBPCAD 45
AUDUSD 24
GBPAUD 214
EURJPY 259
NZDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3.06 EUR
最悪のトレード: -0 EUR
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +6.66 EUR
最大連続損失: -0.08 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-2
0.16 × 68
VantageInternational-Live 13
0.25 × 4
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
FusionMarkets-Live
0.33 × 183
ICMarketsSC-MT5
0.53 × 1320
PacificUnionLLC-Live
0.80 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
0.92 × 12
DooTechnology-Live
1.00 × 1
Tradeview-Live
1.00 × 4
itexsys-Platform
1.00 × 2
VantageInternational-Live 3
1.06 × 16
TradeMaxGlobal-Live
1.20 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
1.28 × 11004
FPMarkets-Live
1.34 × 112
FPMarketsLLC-Live
1.42 × 233
Tickmill-Live
1.44 × 807
BlackBullMarkets-Live
1.48 × 33
Exness-MT5Real7
1.50 × 16
ICMarkets-MT5-2
1.50 × 4
MilliyFXGlobal-Server
1.50 × 8
Darwinex-Live
2.25 × 8
61 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Portfolio of robust mean reverting strategies
レビューなし
2026.01.09 07:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 06:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 04:17
Share of trading days is too low
2026.01.06 04:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 18:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 8 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 18:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 8 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 18:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.05 18:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 18:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Mean Forex Beast
30 USD/月
0%
0
0
USD
4.4K
EUR
1
100%
8
87%
100%
5.16
0.67
EUR
0%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください