- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
7 (87.50%)
損失トレード:
1 (12.50%)
ベストトレード:
3.06 EUR
最悪のトレード:
-0.08 EUR
総利益:
6.66 EUR (816 pips)
総損失:
-1.29 EUR
最大連続の勝ち:
7 (6.66 EUR)
最大連続利益:
6.66 EUR (7)
シャープレシオ:
0.88
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.87%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
14.92
長いトレード:
3 (37.50%)
短いトレード:
5 (62.50%)
プロフィットファクター:
5.16
期待されたペイオフ:
0.67 EUR
平均利益:
0.95 EUR
平均損失:
-1.29 EUR
最大連続の負け:
1 (-0.08 EUR)
最大連続損失:
-0.08 EUR (1)
月間成長:
0.14%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.36 EUR
最大の:
0.36 EUR (0.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.01% (0.36 EUR)
エクイティによる:
0.37% (15.98 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|1
|USDCAD
|1
|EURGBP
|1
|GBPCAD
|1
|AUDUSD
|1
|GBPAUD
|1
|EURJPY
|1
|NZDCAD
|1
|
1
|
1
|
1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDUSD
|1
|USDCAD
|1
|EURGBP
|1
|GBPCAD
|0
|AUDUSD
|0
|GBPAUD
|1
|EURJPY
|3
|NZDCAD
|0
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDUSD
|49
|USDCAD
|151
|EURGBP
|72
|GBPCAD
|45
|AUDUSD
|24
|GBPAUD
|214
|EURJPY
|259
|NZDCAD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3.06 EUR
最悪のトレード: -0 EUR
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +6.66 EUR
最大連続損失: -0.08 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.16 × 68
|
VantageInternational-Live 13
|0.25 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.33 × 183
|
ICMarketsSC-MT5
|0.53 × 1320
|
PacificUnionLLC-Live
|0.80 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.92 × 12
|
DooTechnology-Live
|1.00 × 1
|
Tradeview-Live
|1.00 × 4
|
itexsys-Platform
|1.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|1.06 × 16
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.28 × 11004
|
FPMarkets-Live
|1.34 × 112
|
FPMarketsLLC-Live
|1.42 × 233
|
Tickmill-Live
|1.44 × 807
|
BlackBullMarkets-Live
|1.48 × 33
|
Exness-MT5Real7
|1.50 × 16
|
ICMarkets-MT5-2
|1.50 × 4
|
MilliyFXGlobal-Server
|1.50 × 8
|
Darwinex-Live
|2.25 × 8
