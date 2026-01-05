- 자본
- 축소
트레이드:
9
이익 거래:
8 (88.88%)
손실 거래:
1 (11.11%)
최고의 거래:
12.57 EUR
최악의 거래:
-0.08 EUR
총 수익:
19.23 EUR (2 081 pips)
총 손실:
-1.32 EUR
연속 최대 이익:
7 (6.66 EUR)
연속 최대 이익:
12.57 EUR (1)
샤프 비율:
0.56
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
0.87%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
23
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
49.75
롱(주식매수):
4 (44.44%)
숏(주식차입매도):
5 (55.56%)
수익 요인:
14.57
기대수익:
1.99 EUR
평균 이익:
2.40 EUR
평균 손실:
-1.32 EUR
연속 최대 손실:
1 (-0.08 EUR)
연속 최대 손실:
-0.08 EUR (1)
월별 성장률:
0.43%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.36 EUR
최대한의:
0.36 EUR (0.01%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.01% (0.36 EUR)
자본금별:
0.37% (15.98 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|1
|USDCAD
|1
|EURGBP
|1
|GBPCAD
|1
|AUDUSD
|1
|GBPAUD
|1
|EURJPY
|1
|NZDCAD
|1
|GBPNZD
|1
|
1
|
1
|
1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NZDUSD
|1
|USDCAD
|1
|EURGBP
|1
|GBPCAD
|0
|AUDUSD
|0
|GBPAUD
|1
|EURJPY
|3
|NZDCAD
|0
|GBPNZD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NZDUSD
|49
|USDCAD
|151
|EURGBP
|72
|GBPCAD
|45
|AUDUSD
|24
|GBPAUD
|214
|EURJPY
|259
|NZDCAD
|2
|GBPNZD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +12.57 EUR
최악의 거래: -0 EUR
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +6.66 EUR
연속 최대 손실: -0.08 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.16 × 68
|
VantageInternational-Live 13
|0.25 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.33 × 183
|
ICMarketsSC-MT5
|0.53 × 1344
|
PacificUnionLLC-Live
|0.80 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.92 × 12
|
Tradeview-Live
|1.00 × 4
|
itexsys-Platform
|1.00 × 2
|
DooTechnology-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|1.06 × 16
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.27 × 11197
|
FPMarkets-Live
|1.34 × 112
|
FPMarketsLLC-Live
|1.42 × 233
|
Tickmill-Live
|1.44 × 807
|
BlackBullMarkets-Live
|1.48 × 33
|
MilliyFXGlobal-Server
|1.50 × 8
|
Exness-MT5Real7
|1.50 × 16
|
ICMarkets-MT5-2
|1.50 × 4
|
Darwinex-Live
|2.25 × 8
Portfolio of robust mean reverting strategies
리뷰 없음
